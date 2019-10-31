Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением об отказе признавать Православную церковь Украины (ПЦУ) под руководством Епифания. Об этом сообщается на сайте ПАПЦ.

Заявление было принято 29 октября на свято-архиерейском соборе Польской автокефальной церкви. Собрание возглавлял блаженный Савва, православный митрополит Варшавский и всей Польши.

На соборе архиереи оставили в силе свою позицию по автокефалии украинской церкви, изложенную в постановлениях собора от 9 мая и 25 июня 2018 года, а также от 2 апреля 2019 года.

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей церкви, а не для группы отступников-раскольников. Отступники от учения святой церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия", - сказано в тексте заявления.

Ранее "Страна" писала, что 12 октября внеочередной собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви под председательством архиепископа Иеронима принял решение о признании автокефалии ПЦУ.

На это отреагировали в УПЦ МП, назвав такое признание противоречащим священным канонам.