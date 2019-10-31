На заседании в четверг, 31 октября, депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект №2168, предлагающий предоставить Минэкономики полномочия по госполитике в сфере труда.

За проект закона №2168 отдали свои голоса 292 нардепа. Документ предусматривает, что выполнение государственной политики в сфере труда, занятости и трудовой миграции будет передано в компетенцию Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сейчас за нее отвечает Министерство социальной политики.

Нардепы на заседании 31 октября поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта закона ко второму чтению.

Напомним, Кабмин своим постановлением возложил на министра экономики Милованова курирование деятельности Гоструда.

Также мы писали, что Кабмин снова разрешил Гоструда проводить проверки предпринимателей.