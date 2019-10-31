Сразу два схрона обнаружили сотрудники СБУ. Один из них был обустроен возле нефтяных скважин в Бориславе Львовской области, а второй - в лесополосе под Новой Каховкой Херсонской области. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В Бориславе схрон был обустроен в нежилом здании. Из него правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и спрятаны между бетонными плитами.

Схрон в Бориславе. Фото: ssu.gov.ua

А под Новой Каховкой нашли восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять окопных и кумулятивных зарядов. Также обнаружено 200-граммовую тротиловую шашку, гранату и более шестнадцати тысяч патронов различного калибра.

Схрон в Схрон под Новой Каховкой. Фото: ssu.gov.ua

В обоих случаях в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схронов. Меры по противодействию незаконному обороту оружия проводились совместно с полицией.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской.

Также мы сообщали, что в Одессе мужчина хранил арсенал оружия в схроне и продавал его на интернет-форумах.