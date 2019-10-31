Рада утвердила законопроект о единой системе публичных электронных реестров
Верховная Рада 31 октября приняла в первом чтении законопроект "О публичных электронных реестрах", сообщает партия Слуга народа в Telegram. За проголосовали 320 нардепов.
Отмечается что скоро в Украине будет введена единая система публичных электронных реестров и определены унифицированную структуру их функционирования.
"Законопроект №2110 разработан с целью упорядочения системы публичных электронных реестров, определение унифицированной структуры функционирования публичных электронных реестров и единых требований к их созданию, ведению, взаимодействия, администрирования, модернизации, реорганизации и ликвидации. А также для создания реестровой информации и ее использования в других информационных системах при осуществлении разрешительной и иной управленческой деятельности предоставление административных услуг", – пояснил народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель подкомитета электронного управления и электронной демократии Комитета по вопросам цифровой трансформации Роман Соха.
Систему публичных электронных реестров составлять:
- базовые государственные реестры (Единый государственный демографический реестр, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр);
- иные государственные реестры;
- коммунальные реестры;
- определены законом реестры саморегулируемых организаций;
- реестр реестров.
Фото: t.me/SlugaNarodu_Official
Плата за услуги реестров взимается в виде административного сбора. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
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