Верховная Рада 31 октября приняла в первом чтении законопроект "О публичных электронных реестрах", сообщает партия Слуга народа в Telegram. За проголосовали 320 нардепов.

Отмечается что скоро в Украине будет введена единая система публичных электронных реестров и определены унифицированную структуру их функционирования.

"Законопроект №2110 разработан с целью упорядочения системы публичных электронных реестров, определение унифицированной структуры функционирования публичных электронных реестров и единых требований к их созданию, ведению, взаимодействия, администрирования, модернизации, реорганизации и ликвидации. А также для создания реестровой информации и ее использования в других информационных системах при осуществлении разрешительной и иной управленческой деятельности предоставление административных услуг", – пояснил народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель подкомитета электронного управления и электронной демократии Комитета по вопросам цифровой трансформации Роман Соха.

Систему публичных электронных реестров составлять:

базовые государственные реестры (Единый государственный демографический реестр, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр);

иные государственные реестры;

коммунальные реестры;

определены законом реестры саморегулируемых организаций;

реестр реестров.

Фото: t.me/SlugaNarodu_Official

Плата за услуги реестров взимается в виде административного сбора. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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