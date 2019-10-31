Советы директоров компаний "Fiat Chrysler" и "PSA Peugeot" договорились о слиянии, в результате которого возникнет четвертый в мире по количеству продаж автопроизводитель. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на оказывшийся в ее распоряжении пресс-релиз.

Решение принято через пять месяцев после того, как "Fiat Chrysler" отказался от намерения слияния с "Renault".

Стоимость новой совместной компании составит около 50 миллиардов долларов. Планируется, что она будет развивать производство электромобилей и беспилотного транспорта. Для этого "Fiat Chrysler" и "PSA Peugeot" начнут обмениваться технологиями.

Слияние предусмотрено на паритетных началах: акционерам достанется по 50 процентов новой компании.

"Fiat Chrysler" владеет такими брендами, как "Alfa Romeo", "Chrysler", "Dodge", "Jeep", "Lancia" и "Ram Trucks". В активе у "PSA Peugeot" следующие бренды: "Peugeot", "Citroen", "DS", "Opel" и "Vauxhall". В совокупности по количеству проданных автомобилей (8,7 миллионов в 2018 году) компании опережают лишь "Volkswagen", "Nissan-Renault-Mitsubishi" и "Toyota Motor".

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