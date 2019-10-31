Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к руководству парламента, фракции "Слуга народа" и всем парламентариям с просьбой поддержать инициативу по отстранению Богдана Яременко от руководства комитетом по внешней политике в связи с секс-сканадлом, в который попал нардеп. Об этом свидетельствует заявление, обнародованное на сайте политсилы.

В сообщении речь идет о том, что после публикации переписок Яременко, в которых он пытался договориться об интиме за деньги, общество получило наглядные и убедительные доказательства нарушений парламентской этики и норм морали со стороны нардепа.

"Считаем, что подобная ситуация требует немедленной реакции со стороны коллег по парламенту. Верховная Рада Украины – это высший орган законодательной власти, представляющий интересы всего украинского народа. Превращать его в место для подобных переписок недопустимо. Это подрывает доверие людей к деятельности народных депутатов, компрометирует работу украинского парламента в глазах наших международных партнёров", - сказано в обращении.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" утверждает, что Богдан Яременко больше не может возглавлять комитет Верховной Рады по внешней политике, так как его поведение несовместимо с задачами, стоящими перед руководством комитета.

"Требуем от Богдана Яременко добровольно сложить полномочия главы комитета. Ваша добровольная отставка — это единственная возможность сохранить "политическое лицо" и смягчить удар, который Вы нанесли по репутации всего украинского парламента", - говорится в заявлении "Оппоплатформы".

Напомним, на днях журналисты засняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого Яременко сначала объявил о намеренной провокации, которую он устроил для журналистов, но потом в дело вмешался пранкер, и нардеп признался, что переписка настоящая и попросил прощения у жены, фракции и президента.

Также мы писали, что во фракции "Слуги народа" решили не наказывать Яременко и напомнили фотокоррам о статье за вмешательство в личную жизнь.

Одновременно с этим глава фракции Давид Арахамия сообщил, что в "Слуге народа" задумались, чтобы Яременко сложил депутатский мандат.