Скандал со "Слугой народа" Богданом Яременко, который 30 октября во время заседания парламента заказывал девочку по вызову, вызвал различную реакцию среди его однопартийцев.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что видит три варианта решения фракции по Яременко.

"Мы будем выносить это на фракцию, я не могу решать лично. Вы говорите, что я глава фракции, но я должен вынести это решение на рассмотрение депутатов. Сегодня мы не успели рассмотреть этот вопрос, поскольку было голосование по господину Дубневичу и другие вопросы повестки дня. Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию", - сказал председатель фракции "Слуга народа" журналистам, сообщил Интерфакс-Украина.

Арахамия считает, что не нужно преувеличивать скандал с перепиской Яременко и говорить о каком-то вреде для международного имиджа Украины. В то же время, глава фракции назвал три возможных варианта развития событий.

"Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса, которые потенциально могут быть. Первый путь - это господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более строгий: господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат. Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не произошло?". Так быть не может", - убежден Арахамия.

По его словам, он лично поддерживает вариант с уходом Яременко с поста председателя комитета по иностранным делам, поскольку это была его личная переписка и в ней не было политической подоплеки. Арахамия говорит, что фракция может собраться уже в эту пятницу вечером и решить вопрос по Яременко.

Тем временем народные депутаты фракции "Слуги народа" также прокомментировали для "Страны" скандал с Яременко и высказались по поводу идеи легализации в Украине проституции.

Кирилл Нестеренко:

"Пост с извинениями - это достойный поступок. Да, я видел переписку пранкера Джокера под видом генпрокурора. Не знаю, фейк - не фейк. Прикольная история. Касательно этой ситуации, я хотя бы пожертвовал свою зарплату на благотворительность, чтобы в будущем никто даже не думал об этом. Здесь с его стороны аморальные действия на рабочем месте. Я думаю, что дома ему сделали нескучно. Мандата за это лишать не нужно, если только это не будет повторятся системно. На фракции эту тему не поднимали, так как сейчас много вопросов. Он извинился. Я надеюсь, что будет какое-то дисциплинарное или административное взыскание. По поводу легализации проституции, то я думаю, что страна к этому не готова. Если подумать, что да, то может, на территории отелей пятизвездочных... Я не знаю, может, будет какая-то компания, которая будет этим заниматься... сутенерская. Проституция есть, она в тени, поэтому как-то легализировать ее нужно. Надо подумать как это сделать.Пока сложно с ходу ответить, но я думаю, что и до этого дело дойдёт".

Андрей Стрихарский:

"Яременко знаю лично. Я считаю, что он очень умный и воспитанный человек. Относительно ситуации, которая случилась: это фейк какой-то. Он уже извинился, просто мужчины иногда, возможно, не понимают, что они делают. В данной ситуации включился чисто мужской момент. Это ж не преступление. Конечно, законодатели и культура должна быть. Не хочу разговаривать на тему легализации проституции, так как есть профильный комитет. Если откровенно, то я против, люди неправильно поймут. Я не поддерживаю, потому что должна быть красивая жена, одна-единственная, должны быть чувства. Это правильное воспитание и культура нации. Я не хочу давать оценку Яременко, так как общаюсь с ним и знаю, что он хороший человек. Во фракции посмеялись и все. Это ж телефон просто, чисто просмотр страниц, не более".

Алексей Устенко:

"Если он пользовался такими услугами, то фракция должна сделать определённые выводы и должно быть дисциплинарное взыскание. Пока что этот вопрос не поднимали. Я думаю, что ещё будет дискуссия. Это не прям такая ситуация, что нужно складывать мандат, это его личный выбор. Если бы это было где-то в США или Европе, то история этим и закончилась. Но какая будет тут реакция - не знаю. Будет решать фракция. Проституция есть и никуда не денется. Ее нужно легализировать. Либо мы будем закрывать глаза, либо пытаться что-то делать. Мнения по поводу Яременко были абсолютно разные, я думаю, что много моих коллег не считают это нормальным".

Александр Качура:

"Я считаю, что нужно разобраться, насколько это достоверная переписка. Есть две позиции. Первая: это частная переписка, которая защищена законом. А вторая... Я за то, что никаких личных переписок в зале заседаний не должно быть. Тем более он занимает высокую должность. Я думаю, что сложение мандата - это внутреннее решение, юридических оснований нет. Но это вопрос комитета, и им нужно решить, что с этим делать. Это больше вопрос морали. Вопрос его семейных отношений. Все зависит от того, приемлемо для него это или нет. Для меня нет. Я считаю, что это недопустимо и ненормально. Это не соответствует нормам общепринятой морали. У нас в законе написано, что депутат должен соответствовать высоким стандартам и нормам морали. Насчет легализации я думаю, что вопрос не срочный сейчас. Это нужно будет широко обсуждать в обществе. Наши ценности, украинские традиции не допускают легализации этого вида деятельности. А вопрос легализации проституции, как и вопрос земли и снятия неприкосновенности, обсуждают на протяжении девяти созывов. Кто с какой сумкой пришел и кто что написал. Я понимаю, что вашим коллегам не так интересно раньше было, так как не было телефонов и инфоповодов".

Алексей Жмеренецкий:

"Позиции фракции сейчас нет, каждый депутат высказывает свою позицию. Я скажу, что все депутаты - люди, со всеми слабостями. Образ святого депутата культивируется в обществе с целью манипуляции. Много их было за два месяца. Начиная от моих носков... Вы просто не видели, как некоторые крикуны на округе реагировали. Говорили, что это неуважение, и депутат должен ходить в смокинге. Нет никакого идеального депутата, все с одинаковыми процессами в ванной и спальне. Может, Яременко исследовал рынок. Были бы очень хорошо из политтехнологических соображений этот сандал подвести к дискуссиям по поводу легализации услуг коммерческого секса. Я предложу Яременко эти сделать. Это будет асимметричный ход конем. Если гипотетически предположить, что это легализовано, то это кассовый аппарат либо безналичный расчёт с электронным чеком. С медицинским обследованием, справками, лицензиями и санитарными нормами. Как у торговцев шаурмой. Также и обследование состояния человека, который работает в этой отрасли. Я сейчас не лоббирую, а фантазирую, как может развиваться диалог".

Святослав Юраш:

"Он извинился. Я консервативный человек. К счастью, я женат и пять дней назад у меня родился ребёнок. Я видел его извинения, и думаю, что извинился он не перед мною. Есть профильный комитет, который регулирует эти вопросы, поэтому тяжело говорит о дисциплинарных взысканий. Также мне не известно, будут ли снимать его с должности главы комитета, потому что Яременко дипломат, у которого есть опыт работы. Он максимально компетентный человек для роли главы комитета. Я не общался с ним на счёт легализации, но у меня есть коллеги, которые склонные реформе, но в контексте "не". Мы не принимаем торговлю людьми. Дискуссия пока не состоялась. Мы даже не близко, но если она будет, то я за реформу, но в формате международных моделей. Например, шведской реформы, которая криминализирует клиентов, и декриминализирует проституток. Эта модель успешно борется с проблемой торговли людьми".

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения в связи с секс-скандалом вокруг главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко. Фракция примет решение на собрании в пятницу.

Мы также писали, что в связи с секс-скандалаом нардепы-женщины решили инициировать отставку Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам.