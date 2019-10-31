Уполномоченный по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что в Донецке готовы к проведению нового обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

По ее словам, Киев подтвердил наличие 85 человек, а Донецк - 52 людей. Об этом сообщает RENTV. "На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", - пояснила Морозова.

По ее словам, процесс подготовки к обмену заблокирован по вине представителей Киева. "Украинская сторона так и не дает гарантии того, что люди, которые будут субъектами обмена, - которые сейчас не осужденные, их уголовные дела находятся либо на стадии следствия, либо на стадии судебных разбирательств, - будут полностью процессуально очищены либо в случае приговоров будут помилованы, в отношении них полностью прекратится уголовное преследование", - заявила Морозова.

Омбудсмен ДНР добавила, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш согласился проверить списки участников очередного этапа обмена, но после официального подтверждения согласия всех сторон. "Донецкая народная республика не возражает против его кандидатуры и готова оказать все необходимое содействие", - сказала она.

Предыдущий взаимный обмен пленными напрямую между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" сообщали о готовности провести с Киевом новый обмен пленными по формуле "50 на 88" еще в сентябре. По словам уполномоченной по правам человека, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева тогда положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Напомним, что новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после встречи в Нормандском формате.