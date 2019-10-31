Депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко 29 октября зарегистрировали законопроект о детенизации рынка товаров и услуг, которым хотят повысить годовые лимиты для физлиц-предпринимателей, пишет Экономическая правда.

Текст законопроекта №2338 появился на сайте парламента 31 октября. Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для ФОП, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

для 1-й группы - с 0,3 млн до 1 млн грн/год;

для 2-й группы - с 1,5 млн до 5 млн грн/год;

для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн грн/год.

Также для ФОПов 1-й группы, которые оказывают бытовые услуги предлагают ввести налоговую ставку в 0%.

Для тех, кто работают по другим КВЭДам этой группы, ставку налога предлагают установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года он составит 2027 грн.

По словам инициаторов законопроекта, в Украине на сегодня зарегистрированы 1,8 млн ФОПов, из них 1,3 млн - плательщики единого налога. По их данным, после принятия законопроекта, больше предпринимателей смогут воспользоваться "упрощенкой".

За 2018 года ФОПы уплатили 19,6 млрд грн единого налога, что на 38% больше прошлогодних показателей. В 2018 году сборы за единый налог составили 14 млрд гривень.

Напомним, что в "Слуге народа" предложили ФОПам запретить предоставлять услуги.

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