В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины убрали итальянского певца Альбано Карриззи (творческий псевдоним "Аль Бано") из списка лиц, представляющих угрозу безопасности Украины. Об этом сообщает Корреспондент.

Если по состоянию на 11 октября 2019 года список содержал 151 фамилию, то в новом перечне их 150 - Альбано Карриззи нет.

Он является автором хита "Felicita".

Певец был внесен в перечень 6 марта 2020 года под номером 48. Тогда сообщалось, что Украина внесла итальянского исполнителя в "черный список" из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину. Карриззи неоднократно выражал свое восхищение российским лидером. В одном из тогдашних интервью певец признался, что трижды разговаривал с Путиным.

Новость о том, что Аль Бано запретили въезд в Украину, приобрела тогда в Италии широкую огласку. Певец был возмущен этой новостью и заявлял о намерении встретиться с украинским послом в Риме. Также он заявлял о намерении подать на Украину в суд и требовать компенсации.

"Я уверен, что являюсь человеком культуры и мира, не позволю, чтобы со мной обращались, как с бандитом или каким-то террористом. Я ничего не сделал, кроме того, что пою и говорю всегда о самом дорогом всем людям в мире - о мире", - заявил он в разговоре с итальянскими журналистами.

Как сообщала "Страна", депутат Бундестага с украинскими корнями, заместитель председателя Фракции объединенных европейских левых в ПАСЕ Андрей Хунко в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом закрыть сайт "Миротворец".

Напомним, что на этом скандальном сайте оказался даже автор хитов "Волчица" и "Нино" певец Олег Винник.