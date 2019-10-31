В пятницу, 1 ноября, в Украине ожидается сухая, но холодная погода. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Ольденбургия (Oldenburgia) крепко держится над Украиной. Поэтому у нас и завтра снова - повсюду сухая погода. Однако еще побудет холод, днем ​​ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - написала Диденко.

По ее словам, суббота, 2 ноября, уже станет немного теплее, а в воскресенье, 3 ноября, столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Однако в воскресенье ожидаются дожди и усиление ветра.

Наталья Диденко отметила, что в Киеве 1 ноября будет сухо и холодно, днем ​​не выше +6 градусов. В субботу, 2 ноября, уже до +8 градусов, а в воскресенье, 3 ноября, - дождь, ветер и +12 градусов.

"На следующей неделе может разогнаться даже до +16 градусов! Так что держите голову в равновесии, так как такие синоптические метаморфозы могут немного нас тормозить. Но, может, это и хорошо, потому что у нас и так вокруг слишком много турборежима и ускорений. Лучше постепенно, естественно и с умом, чтобы не взлететь", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, сколько еще радоваться теплу и когда начнется похолодание.

Также мы писали, что синоптик предупредила украинцев о ночных морозах в ближайшие дни.