Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения в связи с секс-скандалом вокруг главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко. Фракция примет решение на собрании. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем выносить это на фракцию, я не могу решать лично. Вы говорите, что я глава фракции, но я должен вынести это решение на рассмотрение депутатов. Сегодня мы не успели рассмотреть этот вопрос, поскольку было голосование по господину Дубневичу и другие вопросы повестки дня. Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию", - сказал председатель фракции "Слуга народа" журналистам.

Арахамия считает, что не нужно преувеличивать скандал с перепиской Яременко и говорить о каком-то вреде для международного имиджа Украины. В то же время, глава фракции назвал три возможных варианта развития событий.

"Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса, которые потенциально могут быть. Первый путь - это господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более строгий: господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат. Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не произошло?". Так быть не может", - убежден Арахамия.

По его словам, он лично поддерживает вариант с уходом Яременко с поста председателя комитета по иностранным делам, поскольку это была его личная переписка и в ней не было политической подоплеки. Арахамия говорит, что фракция может собраться уже в эту пятницу вечером и решить вопрос по Яременко.

Напомним, на днях журналистам удалось снять переписку Богдана Яременко, который во время заседания Верховной Рады пытался договорится с девушкой об интиме за деньги. После этого корреспонденты сфотографировали и другие переписки нардепа: он общался с девушками в Tinder, Loveeto и других сервисах знакомств.

После этого Яременко прокомментировал опубликованную переписку, фактически подтвердив ее достоверность. Правда, по его словам, своими действиями он "хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков".

А еще позже нардеп удалил пост о протесте и написал новый - уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом. Оказалось, что сделать это его вынудил украинский пранкер Джокер.