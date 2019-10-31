К полудню четверга, 31 октября, справочный курс гривни по отношению к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины достиг 24,83 грн. за $1.

Напомним, ранее сообщалось, что не все граждане Украины смогут покупать валюту без ограничений. Человека могут "привязать" к банку, как к доктору. По действующему законодательству, человек не должен объяснять происхождение своих денег для финансовых операций до 150 тыс. грн. Но как только ее перешагнет - начинается то, что банкиры называют полной верификацией.