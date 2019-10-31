В Киеве утром в четверг снова пошел снег. Об этом киевляне пишут и в соцсетях, публикуя фотографии.

Мелкий снег наблюдается в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском, а также на Подоле.

Фото: instagram.com

Фото: unn.com

Сегодня температура воздуха в столице днем +3, вечером - до +2. Ветер переменный, до 1,7 м/с. Напомним, 7 октября в столице пошел первый в этом сезоне снег.

Ранее мы писали о том, в каких регионах Украины ударят холода в последний день октября. В западных областях холодно, днем +4+6, а ночью ожидаются заморозки до -4. В Черниговской и Сумской области днем температура воздуха составит +2+5, а ночью ожидается от +4 до -4. В центре страны также холодно. Днем температура воздуха составит +3+5, а ночью будут заморозки до -4. На востоке Украины днем ожидается +3+5, а ночью до -5.

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