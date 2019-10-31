Очередное украинское классико завершилось в пользу киевлян. Динамо на своем поле, вчера, 30 октября, выбило из Кубка Украины донецкий Шахтер, обыграв команду Луиша Каштру со счетом 2:1.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис после игры поделился своими впечатлениями от поединка заклятых друзей в Кубке Украины и вспомнил игру команды Лобановского против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 1999/2000. Об этом Григорий Суркис рассказал в эфире FootballHub.

Видео: Football Hub

"Для Динамо и для болельщиков Динамо - это хороший вечер. Также отдаю дань сопернику "бело-синих" Шахтеру. Эта команда продемонстрировала приличную игру и на ее фоне Динамо почти преобладало соперника во всех компонентах игры. За последние годы я не помню такого. В игре Динамо появились скорость, аритмия, прессинг. Все это на фоне того, что мы увидели очень хорошие физические кондиции игроков.

Динамо играло практически без замен, если не считать того момента, когда вышел Гармаш. На мой взгляд, на сегодняшний день эта команда дала мне возможность немного вернуться в прошлое. Я имею в виду ровно 20 лет назад, когда в 1999 году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. У той команды были именно такие характеристики.

Если это какой-то луч в темном царстве, то это хорошо, но и плохо. Но если это проблеск игры, которую тренерский штаб закладывает на будущее... Сегодня я убедился в том, что Михайличенко и его команда подтянули, прежде всего, физические кондиции, и самое главное, что игроки поверили в себя.

Три дня назад они сыграли вничью в матче, в котором невозможно было сыграть вничью, однако могли и проиграть. Казалось, что психологическое состояние игроков должно быть очень плохим. Но они практически весь матч держали пульс игры в своих ногах. И даже тогда, когда было удаление...

Я вообще никогда не говорю о судействе, но я не понимаю, почему Шепелеву дали красную карточку. Даже если там было нарушение, то это была желтая карточка. Оставим судейство в покое и скажем одно: очень хочется, чтобы это было постоянно - чтобы команда двигалась, получала бы очки.

У Динамо очень напряженный график и в последующие 2 недели мы сможем убедиться, была ли это вспышка, или игра, которая будет в полной мере удовлетворять требовательного динамовского болельщика", - рассказал Григорий Суркис.