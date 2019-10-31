Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса открыты для Украины. Об этом он заявил во время выступлении на заседании Верховной Рады, его запись опубликована в YouTube.

"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, страны, которые стремятся в Альянс, должны прилагать большие усилия и проводить серьезные реформы. Также Столтенберг заявил, что решение о членстве в НАТО принимают страны, входящие в его состав, и потенциальные кандидаты.

"Членство НАТО является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет право вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал Йенс Столтенберг

Он добавил, что советники НАТО будут работать с Украиной над внедрением евроатлантических принципов и лучших примеров работы для усиления верховенства права, обеспечения прав меньшинств, борьбы с коррупцией и чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, а институции Украины лучше служили интересам народу Украины.

"Когда я в прошлый раз имел честь выступать перед Радой два года назад, я процитировал Тараса Шевченко, и я хочу еще раз его процитировать. Он написал "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше – спати, спати. І спати на волі", - заявил генсек НАТО.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, Кулеба на встрече со Столтенбергом заявил, что Украина не будет подавать заявку на План действий по членству в НАТО.

Также мы писали, что генсек НАТО призвал к внедрению закона о нацбезопасности и реформе СБУ.