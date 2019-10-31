Организация Североатлантического договора (НАТО) посетила Киев и Одессу и договорилась с президентом о помощи Украине в размере 40 млн евро. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским после заседания комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, передают Украинские новости.

"НАТО продолжает предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины", - сказал он.

Деньги предусмотрены на такие сферы, как боевое командование, кибероборона и медицинская реабилитация.

Напомним, что в Киеве началась встреча Зеленского и Столтенберга.

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