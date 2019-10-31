Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Украины к внедрению закона "о нацбезопасности" и реформированию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил во время выступления в парламенте Украины в четверг, 31 октября.

"Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и обороны, а также реформирования СБУ", - отметил Йенс Столтенберг.

Также он подчеркнул, что некие советники НАТО помогут Украине работать над внедрением евроатлантических принципов.

"Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству в НАТО нелегка. Для тех, кто хочет этого, необходимы преданность и значительные реформы", - подчеркнул Столтенберг. При этом он отмети, что у этого новоизбранного состава Верховной Рады есть историческая возможность изменить Украину к лучшему

Как сообщала "Страна", Столтенберг заявил, что в НАТО одобряют разведение сил в Золотом на Донбассе.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал генсек.

Уже стало известно, что из СБУ передали в ГБР информацию о результатах внутренней проверки на нарушение законодательства Украины внутри спецслужбы.