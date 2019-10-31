Вчера, 30 октября, донецкий Шахтер в ярком и драматичном матче уступил в офертайме киевскому Динамо со счетом 2:1 и вылетел из Кубка Украины.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру после матча объяснил причины поражения своей команды, как пероедает пресс-служба клуба.

- Луиш, с какой целью еще в ходе первого тайма вы переместили Коноплянку на правый фланг, а Тайсон стал действовать с Исмаили слева? Что вы хотели сделать этим тактическим решением?



- Коноплянка перешел не в центр, а направо, Марлос стал играть десятку. Игра требовала динамики Тайсона с Исмаили. Коноплянка слева немного занимал зону Исмаили. Тайсон больше забегал в середину между линиями, что позволяло Исме отвечать за фланг. Изменение было сделано для того, чтобы Марлос был на позиции десятки. С того момента, как он взялся выполнять эту задачу, наша игра улучшилась. Было пространство между линиями обороны и полузащиты, и Тайсон с большой мобильностью отлично занимал эту зону.



Мы очень плохо начали матч. У нас были сложные 15 минут, где мы действительно плохо играли. После пропущенного гола через несколько минут все немного улучшилось. Мы решили поменять тактику, внести это изменение, и после него игра стала более удачной. Это именно из-за динамики Тайсона и Исмаили на левом фланге, плюс Марлос отлично отвечал за пространство между линиями обороны и полузащиты Динамо. Это прибавило вариативности нашей игре. Правша Коноплянка действовал на правом фланге, что позволяло Тайсону дать больше мобильности слева.



- Прокомментируйте, пожалуйста, состояние Марлоса и Коноплянки - насколько все серьезно? Замена Кривцова тоже связана с травмой?



- Сейчас нужно оценить ситуацию. У Кривцова мышечная травма - так мы думаем сейчас. По Коноплянке и Марлосу так же. Это понятно: в плотном календаре, при большом количестве матчей, такие сложности случаются. Постараемся восстановить их пусть не к следующей игре, но по крайней мере к Лиге чемпионов.



Ранее "Страна" сообщала, что Михайличенко рассказал о победе Динамо над Шахтером в Кубке Украины: "Жаль, что много контратак не довели до ума".