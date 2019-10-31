После секс-скандала с участием нардепа из фракции "Слуги народа" Богдана Яременко, который во время заседания Рады договаривался об интиме за деньги, депутаты-женщины намерены инициировать его отставку с должности главы комитета по иностранным делам. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Антонина Славицкая считает, возглавить комитет может одна из нардепов-женщин, входящих в его состав.

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Она объявила, что в отсутствии реакции на скандал с Яременко от фракции "Слуги народа" они с коллегами будут инициировать вопрос отзыва Яременко. При этом слова Славицкой поддержала ее коллега из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", - сказала Геращенко.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова добавила, что иностранные коллеги и партнеры также высказывают возмущение в связи со сложившейся ситуацией, а комитет может возглавить одна из депутатов-женщин из фракции "Слуги народа".

Напомним, на днях журналисты засняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого сам нардеп пояснил, что это была намеренная провокация против журналистов, которые фотографируют личные переписки нардепов в Раде.

Однако в дело вмешался пранкер Джокер, который под видом генпрокурора Руслана Рябошапки вынудил Яременко опубликовать в соцсетях пост с признанием вины и извинением перед семьей, фракцией и президентом.

Между тем, во фракции "Слуги народа" решили не наказывать Яременко и напомнили фотокоррам о статье за вмешательство в личную жизнь.