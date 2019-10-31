В Хмельницкой области три месяца семья погибшего 31-летнего Василия Корчика ходит покабинетам и просит наказать виновного в смерти родного человека.

Василия забили до смерти на глазах у родных и случайных свидетелей. Очевидцами трагедии стали даже два маленьких сына убитого. При этом полиция до сих пор никому не вручила подозрение. Одной из причин этого называют то, что мужчина, который нанес своей жертве смертельные удары, на следующий день после этого женился и ему не хотели портить свадьбу. Об этом сообщают "Надзвичайні новини".



Уточняется, что у человека, который мог бы стать основным обвиняемым по делу, 23-летнего Дениса, нет даже статуса подозреваемого. Также он открыто говорит, что всего давно проплачено, и отвечать он точно не будет. Кроме того, в свидетельстве о смерти Василия Корчика причиной гибели указана сердечная недостаточность. А свидетели расправы над ним уже получают угрозы.

Очевидцы трагедии говорят, что Денис уехал из села и живет в Хмельницком.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой мужчина до смерти забил палкой односельчанина, который обидел его сестру.

Также мы сообщали, что мужчина, который после ссоры с его женой забил до смерти дворника в Киеве черенком от вил, получил семь лет.