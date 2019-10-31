Украинский миллионер Гарик Корогодский, совладелец ТРЦ "DREAM TOWN" и основатель благотворительного фонда "Жизнелюб", известный своим эпатажем, снялся в клипе-ремейке на песню "Хрещатик" Павла Зиброва. Кроме бизнесмена в клипе, размещенном на Youtube-канале "Слух" снялись и другие украинские звезды.

Видеоряд в стилистике 90-х точь в точь передает детали оригинального клипа Павла Зиброва, дополняя его современными реалиями и антуражем улиц Киева 2019-го.

Этот ролик создан в рамках проекта от онлайн-медиа "Слух"- один в один воспроизводить знакомые всем старые украинские клипы и песни. Интересный факт от создателей: для съемок ремейка нашли того же водителя и машину из оригинального клипа. На видео заметно отличие Киева образца 1994 года от нынешнего: нет некоторых памятников и персонажей: например, в кадре вместо обезьянки,которая тогда снялась с Зибровым, авторы написали: "Обезьяна много поработала в 1994 году и вернулась в Африку".

Фото: Скриншот

За первые минуты после официальной публикации ролика в сети комментаторы начали сравнить Гарика со Сталиным. Информатор не постеснялся и задал вопрос про Сталина продюсеру клипа Максиму Сердюку. "У нас какая-то ассоциация сразу же появилась, только мы посмотрели и выбрали этот клип. Он (Корогодский - Ред.) идеально вписывается в эту историю, и таки реально вписался. Почему похож на Сталина - не хватило волос", - шутит продюсер клипа и редактор "Слуха" Максим Сердюк.

Также о своем опыте рассказал Гарик Корогодский. "Я кайфанул на съемках. Было непривычно, ведь я не просто не поющий – я совсем не поющий. Что больше всего понравилось – подходили люди со словами: "Павло, мы тебе любимо!"”, – комментирует бизнесмен.

В версии "Хрещатик" 2.0 снялись такие украинские звезды: Ната Жижченко (ONUKA), Анатолий Анатолич (“Зе Интервьюер”), Варвара Лищук (исполнительница роли гуцулки Ксени в одноименном мюзикле), а также актеры Инародного театра абсурда “Воробушек” (участники Лиги Смеха).

Видео: youtube.com

Напомним, эпатажный столичный миллионер и меценат Гарик Корогодский заявлял, что идет в мэры Киева.

Также Корогодский сообщал, что полностью оплатит лечение мальчика, пострадавшего в аквапарке.