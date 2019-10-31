В "НАСА" попросили у "Роскосмоса" дополнительные места на космических кораблях "Союз" для своих космонавтов в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает "Деловая Трибуна".

"К сожалению, это нарушает наши планы в отношении комплекса испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС. Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам", - отметил Дмитрий Рогозин.

Как объяснил руководитель "Роскосмоса", испытания американских коммерческих кораблей завершатся не ранее 2021 года, поэтому Россия пошла навстречу и будет вынуждена "ужать" свои экипажи.

"Я получил теплое по форме и содержательное письмо Брайденстайна (глава НАСА - Ред.), в котором он ссылается на некую ситуацию, связанную с тем, что идет задержка кораблей коммерческих для доставки американских экипажей на МКС", - рассказал Рогозин.

Кроме того, после просьбы НАСА "Роскосмос" решил выделить деньги на строительство двух дополнительных космических кораблей "Союз".



Российские "Союзы" доставляют всех членов экипажей на Международную космическую станцию (МКС) с 2011 года, когда из эксплуатации вывели американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle.



На сегодня последнее купленное американцами место в космосе - на корабле "Союзе МС-16", пуск которого запланирован на март. Оно обеспечит пребывание на станции как минимум одного космонавта до осени 2020 года.



Несмотря на то что США разработали новые пилотируемые корабли (Crew Dragon и Starliner) для отправки космонавтов на МКС, их стартовые запуски неоднократно переносили.



В конце сентября Брайденстайн в интервью CNN сообщил, что из-за постоянных задержек в НАСА, скорее всего, приобретут дополнительные места на кораблях "Союз" в 2020 году.

Как сообщала "Страна", российский космический робот Федор вернулся на Землю с Международной космической станции. В "Роскосмосе" сообщили, что все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

Напомним, что специалисты "НАСА" прервали трансляцию выхода американских космонавтов в открытый космос, для того, чтобы сообщить о кончине легендарного советского космонавта Алексея Леонова.