Во фракции "Слуги народа" не планируют применять санкции к нардепу Богдану Яременко, который во время заседания парламента договаривался о встрече с проституткой. Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко пишут "Украинские Новости".

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Александр Корниенко.

Кроме того, по его мнению, снимать переписку депутатов даже во время заседания Верховной Рады - неправильно, потому что это вмешательство в личную жизнь.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - добавил Корниенко.

Напомним, на днях журналисты засняли переписку Богдана Яременко, который во время заседания Верховной Рады пытался договорится с девушкой об интиме за деньги. После этого корреспонденты сфотографировали и другие переписки нардепа: он общался с девушками в Tinder, Loveeto и других сервисах знакомств.

После этого Яременко прокомментировал опубликованную переписку, фактически подтвердив ее достоверность. Правда, по его словам, своими действиями он "хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков".

А еще позже нардеп удалил пост про протест и написал новый - уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом. Оказалось, что сделать это его вынудил украинский пранкер Джокер.