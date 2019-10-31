"Первый замглавы Минздрава" Крыма попал в ДТП в Подмосковье. Вместе с ним в салоне авто находились двое его коллег, один из них погиб, а второй получил травмы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, "первый заместитель главы министерства здравоохранения" Крыма Валентин Савченко находился за рулем личной "Тойоты". Он не справился с управлением, автомобиль влетел в отбойник и перевернулся.

В результате удара пострадал находившийся в салоне "начальник управления стратегического развития Минздрава" Крыма Илья Турчиненко. А второй пассажир - "директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра" Иван Сагайдак - погиб.

Травмы получил и сам Валентин Савченко. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее "Страна" писала о том, что в кровавом ДТП под Николаевом погиб один человек и семеро пострадали. Также мы сообщали, что в Днепре столкнулись четыре авто, в ДТП погиб полицеский.