Наш знаменитый боксер Владимир Кличко, завершивший свою фантастическую карьеру в большом боксе в 2017 году, заявил, что может вернуться на ринг, чтобы стать самым возрастным обладателем чемпионского пояса в истории.

Об этом он рассказал английской газете Daily Mail.

"Могу ли я драться? Да, конечно... Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд Джорджа Формана, чтобы стать старейшим чемпионом в супертяжелом весе", - заявил Владимир Кличко.

Напомним, что американский боксер Джордж Форман стал чемпионом мира в тяжелом весе, когда ему было 45 лет. В 1994 году Форман побил Майкла Мурера.

В настоящее время Владимиру Кличко 43 года, и он считает, что у него есть все необходимое, чтобы подняться на вершину мирового бокса. Он видит в этом последнюю историческую возможность.

Наша справка

Владимир Кличко - бывший абсолютный чемпион мира, обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Последний раз он выходил на ринг в 2017 году, когда проиграл британцу Энтони Джошуа. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел пять поражений.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Кличко прокатил Тома Круза на вертолете над Киевом.











