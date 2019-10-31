Полиция не имеет права штрафовать за отсутствие техосмотра служебные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, который перевозит товар на предприятии. Такой вывод сделал Верховный суд Украины в своем решении от 17 октября 2019 года, пишет Ubr.ua.

До этого момента вопрос прохождения технического контроля служебными автомобилями предприятий и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, был спорным. Нередко патрульные штрафовали такие авто за отсутствие пройденного техосмотра на 340 грн., а при повторном нарушении лишали прав на 3-6 месяцев.

Но судьи постановили, что проходить технический контроль обязан только тот транспорт, который используют с целью получения прибыли, как, например, это делают маршрутки. Если автомобиль используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юрлица в целом, то он не подлежит обязательному прохождению технического контроля.

"Таким образом, согласно позиции Верховного суда, если служебный автомобиль не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, то он не должен проходить технический осмотр. Соответственно, штраф за отсутствие протокола технического осмотра в таком случае будет незаконным", - пояснили в ЮК "Дорожный адвокат".

Напомним, что в Украине хотят возобновить обязательный техосмотр легковых авто с 2022 года.

Также мы писали о том, что в ЕС опровергли заявление Украины про обязательный техосмотр для въезда в Европу.