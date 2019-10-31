Надрепу Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее") 31 октября вручили подозрение. Об этом со ссылкой на источник в НАБУ пишут "Украинские Новости".

Правоохранители вручили Дубневичу подозрение и намерены ходатайствовать про арест нардепа с альтернативой залога размером в 93 миллиона гривен.

Отметим, что 31 октября утром Рада дала согласие на снятите депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича . За снятие парламентского иммунитета проголосовали 332 депутата, за его задержание выступил 241 нардеп. А за арест Дубневича проголосовало 229 народных депутатов.

Во время заседания парламента Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича.

А до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.