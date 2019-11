2 ноября отмечаются Всемирный день мужчин, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Также сегодня совершается поминовение всех усопших. У православных христиан этот день называется Дмитриевской родительской субботой, а у католиков - день поминовения всех усопших верных.

Именины у Артемия, Герасима, Германа, Ивана, Ирины, Леонида, Федора и других.

Церковные и народные праздники

8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. А неделей ранее - в этом году 2 ноября - проходит Дмитриевская или родительская суббота.

Как и в другие родительские дни, православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей - особенно родителей. В храмах в этот день принято ставить свечки за упокой.

Свечи за упокой на родительскую субботу

Аналогичный день 2 ноября и у православных католиков. У них это называется День поминовения всех усопших верных. Прихожане осуществляют поминовение своих умерших родных и близких. В отличие от Дня всех святых, это, прежде всего, поминовение умерших родных и близких.

Также в этот день католики отправляются на кладбище, читают молитвы, приводят в порядок могилы, украшают их цветами, ставят горящие свечи, а вечером дома устраивают семейную трапезу.

По народному календарю, 2 ноября отмечается Артемьев день. Он назван в честь Артемия Антиохийского - христианского святого, жившего в IV веке.

Артемий был военачальником. Он исповедовал христианскую веру, которая подвергалась гонениям. Несмотря на мучения язычников, Артемий не отрекся от веры, за что в итоге был обезглавлен.

На Руси было принято молить святого Артемия об избавлении от случайной смерти.

А еще считалось, что в Артемьев день нужно квасить капусту. Хозяйки утверждали, что она получается особенно вкусной и имеет большой срок годности.

Международные праздники

2 ноября отмечается Международный день мужчин (World Men's Day). Он был предложен Михаилом Горбачевым в 2000-м году и поддержан международными организациями.

Также сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists). Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи.

Цель ООН - привлечь внимания мировой общественности к тревожной ситуации, когда ограничиваются возможности журналистов выполнять свою работу. А расследования по многим преступлениям, в результате которых были убиты или пострадали представители СМИ во время выполнения работы, не завершены и виновные не наказаны.

Также в США отмечается день гигантского омлета. Каждый из вас также может отпраздновать его по-своему - приготовить большой и вкусный субботний завтрак, в том числе омлет.

Омлет с зеленью и сладким перцем

События и даты

В 69 году до н.э. родилась египетская царица Клеопатра, а в 1755 году - французская королева Мария Антуанетта.

Умерли 2 ноября британский писатель Бернард Шоу (в 1950 году), американский фантаст Чарльз Шеффилд (в 2002 году) и советский артист цирка Олег Попов (в 2016 году).

Именины

Именины 2 ноября отмечают: Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Федор.