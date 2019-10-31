Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины. Об этом президент заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 31 октября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - заявил президент.

При этом в штабе ООС сообщили, как проходит разведение войск возле Золотого-4.

Напомним, что в Киеве началась встреча Зеленского и Столтенберга.

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