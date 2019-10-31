Сегодня Рада сняла неприкосновенность с нардепа группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Парламент также позволил его задержать и арестовать.

Причина - возможное коррупционное участие компаний Дубневича в схемах разворовывания средств на "Укрзализныце".

Группа "За будущее", в которой депутатствует Дубневич, связана с Игорем Коломойским и Арсеном Аваковым. Интересно, что условная "группа Коломойского" в "Слуге народа" за арест нардепа не голосовала.

Это бывший шеф 1+1 Александр Ткаченко, журналистка того же канала Ольга Василевская-Смаглюк и ее бывший коллега Александр Дубинский. Воздержался также днепропетровский блогер Макс Бужанский.

Отметим, что это первое голосование новой Рады за снятие неприкосновенности и арест депутата.

Детальнее о том, кто такой Дубневич и что произошло в Раде - можно прочитать в телеграм-канале "Политика Страны".