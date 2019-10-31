Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина была готова к решению Дании выдать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на своей территории. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства", - сказал Владимир Зеленский после заседания Комиссии Украина-НАТО.

По его словам, в Украине понимали, что такое решение Дании возможно, поэтому и сам Зеленский, и все правительство были готовы к этому.

Напомним, 30 октября в Датском энергетическом агентстве выдали разрешение на прокладку газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

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