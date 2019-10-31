Экс-замгенпрокурора Юрий Столярчук подал иск к Генпрокуратуре по поводу своего увольнения. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Юрий Столярчук просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора. Также истец просит восстановить его в указанной должности.

Заявление поступило в ОАСК, суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, 25 сентября, согласно вступившим в силу изменениям в закон о прокуратуре Украины, автоматически были уволены два заместителя генпрокурора, назначенные еще во время каденции Юрия Луценко, - Юрий Столярчук и Сергей Кизь.

Также мы подробно описывали механизм реформы прокуратуры, которая началась после принятия соответствующего закона парламентом.