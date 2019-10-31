Решений об исключении некоторых нардепов из фракции "Слуга народа" пока нет, хотя угроза видна во многих. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

"Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что пока нам удается эту угрозу не делать критической для существования. Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции. У нас есть разные мнения и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты", - сообщил Богдан.

По словам Богдана, нет никаких проблем с голосованием в Верховной Раде, но бывает отсутствие голосов из-за "принципов", болезни или командировки нардепов. При этом он добавил, что в целом темпом работы парламентариев не удовлетворен.

В частности, из-за того, что в первый день работы Рады 29 августа, планировали принять 73 законопроекта, но не смогли, потому что решили рассматривать все проекты по полной процедуре. Богдан отметил, что даже по состоянию на конец октября не все из тех законопроектов приняты.

Он прогнозирует, что дальше работа Рады будет замедляться еще больше, и тогда будут принимать или кадровые решения там, где будет проблема в людях, или стратегические решения там, где проблема в институтах.

Комментируя постоянную критику руководства партии и саботирование ее работы нардепом Александром Дубинским, Богдан сказал, что он "как и любой журналист, хочет получить свою частичку славы" или "стать известным политическим лидером".

По мнению главы Офиса президента, не стоит останавливать или модерировать "слуг народа", мол, "со временем они найдут себя и свое место в политикуме".

Ранее "Страна" писала о том, что "Слуга народа" Яременко после секс-скандала решил вдруг извиниться и перед женой, и перед детьми, и перед фракцией, и перед президентом.

Также мы сообщали, что депутатам от "Слуги народа" запретили посещать эфиры канала "Прямой".