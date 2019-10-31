Украина медленно привыкает к новой банкноте номиналом 1000 гривен, которую Нацбанк ввел в денежный оборот с 25 октября 2019 года. Люди, получившие первые новые тысячи во время выплат зарплат, жалуются 31 октября на отказы. Не во всех украинских банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

"В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, и смотрели на нее с опаской. Ее не пропускал аппарат, который распознает фальшивки. Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не "узнает" тысячу. Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору, и не проинструктированы", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Хранилище Нацбанка только начало отгрузку банкноты 1000 гривен. Пока она развозится под текущие заказы банков, запросивших соответствующий номинал, и преимущественно по киевским отделениям. Ожидается, что в регионы тысяча попадет лишь со следующей недели. На то, чтобы к ней привыкли по всей стране, и стали распознавать, может уйти больше времени.

"Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев", — спрогнозировал заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

Кстати, с 25 октября 2019 года Нацбанк поднял цену на наличные, и 1000 гривен будет стоить банкам дороже, чем все остальные номиналы: если поставка купюр 1-100 гривен стоит у НБУ 0,2% суммы, но тысячные банкноты обойдутся в 0,3% номинала. Таким образом, регулятор пытается подтолкнуть финучреждения к более активному использованию мелких купюр. Притом, что из-за снижения покупательской способности гривны, наибольший спрос наблюдается как раз на максимальные номиналы.

Чтобы банкиры и торговцы быстрее привыкали к новым банкнотам, финансисты давно просят Нацбанк заранее информировать профильный персонал.

То есть сообщать банкирам, торговцам, производителям кассового, банкоматного и терминального оборудования обо всех технических характеристиках новых денег. Так поступает Федеральная резервная система США и банковские регуляторы ряда других стран. Однако наш НБУ продолжает информировать финансовое сообщество о новых банкнотах лишь в день их запуска в денежный оборот. Потому период адаптации к ним затягивается.

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