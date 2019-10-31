Сегодня, 31 октября, Рада дала согласие на снятите депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее"). "За" снятие парламентского иммунитета было подано 332 голоса народных депутатов.

"За" его задержание во втором голосовании отдали 241 голос.

А за арест Дубневича проголосовало 229 народных депутатов.

Перед этими тремя голосованиями в зале возникло некторое недоразумкение и спикеру Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз объяснять народным депутатам о чем собственно идет речь.

Лишение депутата от группы "За будущее" и экс-депутата от БПП Дубневича неприкосновенности и согласие на его арест это прецедент в новой Раде.

Дубневич - известный решала времен Порошенко на "Укрзализныце". В этом созыве он сбежал от Порошенко и попытался спрятаться под крышу группы "За будущее", которую курируют Аваков и Коломойский. Но, как видим, крыша оказалась ненадежной.

В нынешней ситуации, чтоб за тебя кто-то вписывался по-серьёзному нужно быть верным и преданным членом какой-либо Организованной политической группировки (ОПГ). Делиться всем нажитым с побратимами по ОПГ, помогать им, голосовать, как скажут старшие товарищи.

А перебежчики-решалы никому не нужны. У каждой ОПГ и своих "дубневичей" пруд пруди. И они все кушать хотят. Поэтому здесь срабатывает принцип - "меньше народа, больше кислорода".

Ранее "Страна" сообщала, что народный депутат Дубневич заявил, что не намерен скрываться от следствия.

Так же мы рассказыали, что Комитет рекомендовал Раде рассмотреть представление ГПУ на Дубневича.

Кроме этого мы писали, что в "Слуге народа" проголосуют за лишение неприкосновенности Ярослава Дубневича.