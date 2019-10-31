Не исключено, что в деле крушения МН17 могут появиться новые подозреваемые. Об этом в интервью Укринформу сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Это не начало последнего акта спектакля, но конец первого", - описал Хиггинс начало судебного процесса, который стартует в марте следующего года.

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо знают структуру, которая привела к катастрофе МН17.

"У нас нет конкретных имен тех, кто нажал на кнопку, и в каком-то смысле это не самое важное, потому что они являются частью структуры управления, которая привела их к нажатию кнопки, и вся эта структура виновна в том, что произошло. Мы имеем очень четкое представление об этой структуре - кто и за что отвечал. Я уверен, что Международная совместная следственная группа (JIT) еще лучше осознает все это", - сказал Хиггинс.

Он анонсирует длительный судебный процесс по делу крушения МН17.

"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже ", - отметил основатель Bellingcat.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

19 июня были обнародованы имена трех россиян и одного украинца, которых Международная совместная следственная группа (JIT) назвала причастным к сбиванию боинга МН17. Также была обнародована дата, когда состоится суд - 9 марта 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что парламент Нидерландов единогласно решил расследовать, почему Украина не закрыла небо перед катастрофой Боинга МН17 на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Малайзии сомневаются, что в катастрофе рейса МН17 виновата Россия.