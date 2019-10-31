Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича. Об этом Мотовиловец заявил с трибуны парламента 31 октября, передает УП.

"Я Андрей Мотовиловец, партия "Слуга народа", и я являюсь свидетелем политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов". Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс", - сказал он.

Нардеп призвал поддержать все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.

17 октября генрокурор Руслан Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.

Напомним, что Рада сегодня дала согласие на снятие неприкосновенности и задержание Ярослава Дубневича.

До этого Дубневич заявил, что не намерен скрываться от следствия. Представление ГПУ он связывает со своей "политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе законе о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность".