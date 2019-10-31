Дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о хищениях в оборонном секторе закрыто. Об этом со ссылкой на источник в праоохранительных органах сообщают "Украинские Новости".

Генпрокуратура закрыла соответствующее дело после увольнения заместителя генпрокурора Сергея Кизя. При этом дело закрыли "по-тихому", несмотря на то, что Государственное бюро расследований в рамках производства в июне сообщило о подозрении в деле о растрате средств Харьковским бронетанковым заводом одному из детективов НАБУ.

Следствие установило факт растраты 9 млн гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе.

Напомним, в марте глава САП Назар Холодницкий заявил об исчезновении части материалов из дела по схемам в оборонке и обвинил НАБУ.

Также мы писали о том, экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю сообщили о подозрении.