С 1 февраля 2020 года ПАО "Укртелеком" прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтировать оборудование. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тысяч минут", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, сегодня сеть насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит 2,5 минуты разговоров.

Кроме того, оборудование, которое используется на таксофонной сети- "устарело", и не производится в Украине и это "вызывает сложности с эксплуатацией".

В "Укртелекоме" заявили, что уже годы услуга предоставления связи через таксофон является убыточной.

Ранее "Страна" писала о том, что компании Ахметова и Фирташа подписали мировое соглашение по делу "Укртелекома".

Также мы сообщали, что в Укртелекоме подсчитали сколько тысяч километров медного кабеля у них украли в прошлом году.