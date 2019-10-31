Знаменитую "Бутырку" закроют, арестантов "выселят" за пределы Москвы
Старейшее столичное СИЗО "Бутырка" готовятся перевести за пределы центра Москвы. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев, передает ТАСС.
По его словам, в ближайшие годы в столице РФ появятся три новых следственных изолятора, один из которых заменит "Бутырку". Отмечается, что новое СИЗО на 5 тысяч мест будет находиться за пределами исторической части Москвы. Его построят в Подмосковье за счет городского бюджета. Для этого сейчас подыскивают земельный участок в 80 гектаров. Чтобы избежать преждевременного недовольства местных жителей, место строительства не афишируют.
В свою очередь здания старых СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня") планирую передать городу.
Напомним, что режиссер Сенцов сидел в Бутырке.
Также мы писали о том, что российские футболисты-хулиганы Кокорин и Мамаев играли в Бутырке со своими тюремщиками.