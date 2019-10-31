Старейшее столичное СИЗО "Бутырка" готовятся перевести за пределы центра Москвы. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие годы в столице РФ появятся три новых следственных изолятора, один из которых заменит "Бутырку". Отмечается, что новое СИЗО на 5 тысяч мест будет находиться за пределами исторической части Москвы. Его построят в Подмосковье за счет городского бюджета. Для этого сейчас подыскивают земельный участок в 80 гектаров. Чтобы избежать преждевременного недовольства местных жителей, место строительства не афишируют.

В свою очередь здания старых СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня") планирую передать городу.

Напомним, что режиссер Сенцов сидел в Бутырке.

Также мы писали о том, что российские футболисты-хулиганы Кокорин и Мамаев играли в Бутырке со своими тюремщиками.