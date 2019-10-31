В Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня утром в Киеве состоялась его встреча с Владимиром Зеленским, а 30 октября он посетил Одессу.

Накануне этой встречи в партии Петра Порошенко требовали подать в Альянс заявку на предоставление членства. Однако в "Слуге народа" это восприняли с прохладой и обвинили "ЕС" в популизме., призвав не торопиться о вступлением в Альянс.

То есть признавая, что натовские перспективы Украины пока невысокие.

Есть у визита и второй важный итог: Украина, судя по всему, подписалась дать особые языковые права нацменьшинствам - речь о венграх, которые заблокировали, а потом внезапно разблокировали заявление комиссии Украина - НАТО.

"Страна" разбиралась в деталях визита Столтенберга и в реальных перспективах Украины стать членом Альянаса.

Как проходил визит генсека

Накануне приезда Столтенберга, 29 октября, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО – Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

В Одессу генсек НАТО прилетел самолетом. Видео из иллюминатора самолета выложила в своем твиттере постоянный представитель Дании в НАТО Лизелотта Плеснер. "Североатлантический совет НАТО приземлился в Одессе. Спасибо Украине и Одессе за оказанный нам прием. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - написала она

#NATO North Atlantic Counsel has landed in #Odessa. Thank you #Ukraine & Odessa for welcoming us. You can count on our support! pic.twitter.com/uL5trEsFBA — Liselotte Plesner (@LPlesner) 30 октября 2019 г.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба опубликовал на своей странице фото со Столтенбергом и подписал его так: "Рад приветствовать Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Североатлантический совет в Одессе!".

План визита, оглашенный заранее, был таким: Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам, а затем генсек НАТО выступит перед курсантами Одесской военно-морской академии, которая на пять лет старше самого Альянса.

В этом выступлении Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. "Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Потому, что у нас иногда складывается впечатление, что РФ решает - должна быть Украина членом Альянса или нет. Россия не имеет права голоса", - сказал Столтенберг.

Правда, после этих заявлений конкретного срока для вступления Украины в Альянс генсек не назвал, отделавшись уклончивыми выражениями.

"Моя точка зрения на вопрос членства Украины такая же, как и точка зрения НАТО. Мы приняли решение в Бухаресте на саммите НАТО в 2008 году. И там мы решили, что Украина станет членом НАТО. Это решение остается в силе. Мы повторяли это много раз. В то же время основное внимание сейчас уделяется реформам, а именно тому, как мы можем помочь вам, поддержать вас в соблюдении стандартов НАТО, укрепить ваши институты обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.

Столтенберг в Киеве

В четверг прошло заседание комиссии "Украина-НАТО" уже в Киеве с участием президента.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал ему генсек.

После этих общих фраз он сказал несколько слов о Донбассе. Заявил, что нужно выполнить Минские соглашения (упомянув тут лишь Россию) и поприветствовал разведение сил вблизи Золотого.

"Мы приветствуем новые инициативы и новую динамику, направленную на мирное урегулирование конфликта и поддерживаем эти усилия. Мы подчеркиваем, что Россия имеет четкую ответственность по выполнению Минских договоренностей и должна вывести все свои вооруженные силы и своих офицеров с Востока Украины и прекратить дестабилизацию Украины ", - сказал генсек НАТО.

Правда позже на сайте НАТО появилось официальное заявление, где было сказано, что Минск-2 должны выполнять все стороны.

Геенсек НАТО также анонсировал запуск новой инициативы - сотрудничества с Украиной по линии флота.

"Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях, и в частности в области сил и средств военно-морского флота. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", – сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, украинское руководство также рассматривает возможность участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке.

НАТО и украинизация

После встречи Зеленского и Столтенберга оба политика выступили перед журналистами. И здесь генсек НАТО сделал интересное заявление. Он призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.

Судя по итоговому заявлению комиссии Украина-НАТО, опубликованному на сайте Альянса, речь идет о дискриминационном законе об образовании, который полностью украинизирует школы.

"Что касается Закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина привержена этому", - говорится в документе.

"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии. От Украины зависит это решение и внедрение этих рекомендаций", - сказал генсек НАТО и отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций "Венецианки".

Зеленский подтвердил это.

"В открытой дискуссии мы не обошли сложных вопросов... Относительно защиты прав национальных меньшинств мы заверили союзников, что Украина выполняет все рекомендации "Венецианской комиссии" относительно закона Украины "Об образовании". Более того, 6 из 7 рекомендаций уже выполнены украинской стороной", - сказал президент.

Какие именно пункты выполнила Украина - не уточнялось. Напомним, Венецианская комиссия в 2017 году призывала увеличить переходный период перед введением моноязычия в школах, дать больше льгот нацменьшинствам, освободить от обязательного украинского частные школы.

Из того, на что уже пошла Украина - это продление до 2023 года переходного периода для нацменьшинств, которые говорят на языках Евросоюза - то есть тем же венграм. Русские же школы переведут на украинский язык с 2020 года. Что, конечно, явная дискриминация: русских в Украине больше, чем венгров, а русскоязычных - даже больше, чем украиноязычных.

Возвращаясь к саммиту НАТО - известно, что вчера премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным неожиданно заявил, что Украина согласилась выполнить 6 из 7 требований. И поэтому Будапешт согласен разблокировать совместное заявление комиссии Украина-НАТО.

Видимо, Киев действительно согласился на какие-то уступки венграм - Зеленскому было важно провести мероприятие НАТО в Киеве.

Стала ли Украина ближе к НАТО?

Интересно, что в день общения Зеленского и Столтенберга глава Комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко (недавно угодивший в секс-скандал) выразил скепсис по вступлению Украины в Альянс.

У себя в Facebook депутат "Слуги народа" открыл заочную полемику с партией Порошенко "Европейская солидарность", которая ранее предложила Зеленскому подать заявку на вступление в НАТО.

Яременко привел аргументы, почему Киеву до Альянса еще далеко.

Во-первых, так и не приняты законы об СБУ и разведке, которых требует НАТО. Украина ни политически, ни юридически не является "восточной границей НАТО", как о том говорят у Порошенко. Поэтому никаких обязательств у Альянса перед нами нет. Ближайшие годы никаких перспектив начала содержательного диалога с ЕС и НАТО о членстве не будет. Есть масса невыполненной на пути европейской и евроаталатнической интеграции "домашней работы" - реформы в секторах безопасности, обороны, укрепление демократических институтов, экономические реформы, судебная и правовая реформы. Наше государство ни разу, ни в одном году не выполнила свои же программы по интеграции в НАТО полностью. "Не является ли это самым красноречивым доказательством искренности нашего желания, а главное - технической готовности вступить в НАТО?" В Альянсе есть "реалполитик", которая диктует ряду государств-членов НАТО не раздражать Россию.

"Пункты Яременко" - не совсем полный список причин, которые закрывают Украине путь в Альянс. Главная же - и о ней экс-дипломат молчит - у Киева есть нерешенный территориальный спор. Причем даже целых два: Крым и Донбасс.

В Крыму, который НАТО считает территорией Украины, официально расположены российские войска. Как можно вступить в Альянс с россиянами на военных базах - непонятно.

На Донбассе вообще тлеет война - и закончить ее на условиях Минска означает поставить крест на НАТО: Украина станет де-факто федерацией. А если закончить без Минска - отвести войска, а дальше заморозить конфликт - то эта ситуация рискует сорваться в войну в любой момент. В которую Альянс вмешиваться не захочет - а потому и не примет Украину к себе.

Еще один фактор, который Яременко сбросил со счетов - это позиция собственно РФ (а не только тех стран, которые бы не хотели с ней ссориться). История с Крымом и Донбассом - это по сути попытка Москвы не допустить Украину, которая в 2014 году превратилась в антироссийское государство, в НАТО.

Россия пошла на санкции, но выдернула из-под носа у Альянса "непотопляемый авианосец" Крым, не постеснявшись ввести войска в Украину. Практически открыто РФ помогает и "республикам" Донбасса. Если продолжить эту логику - то реальная перспектива вхождения Украины в НАТО может вызвать новый виток горячего конфликта с РФ.

То есть "восточного форпоста НАТО" на своих границах РФ не потерпит. А любые намеки на его появление - по крайней мере при нынешнем руководстве Россией - скорее всего вызовут обострение вплоть до войны. С печальными последствиями для Украины, за которую вряд ли пойдут умирать солдаты Альянса.

В этом смысле Украина скорее всего будет оставаться внеблоковым государством - пусть на этот раз и вынужденно, а не добровольно.