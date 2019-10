В Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня утром в Киеве состоялась его встреча с Владимиром Зеленским, а 30 октября он посетил Одессу.

Накануне этой встречи в партии Петра Порошенко требовали подать в Альянс заявку на предоставление членства. Однако в "Слуге народа" это восприняли с прохладой и обвинили "ЕС" в популизме., призвав не торопиться о вступлением в Альянс.

То есть признавая, что натовские перспективы Украины пока невысокие.

Есть у визита и второй важный итог: Украина, судя по всему, подписалась дать особые языковые права нацменьшинствам - речь о венграх, которые заблокировали, а потом внезапно разблокировали заявление комиссии Украина - НАТО.

"Страна" разбиралась в деталях визита Столтенберга и в реальных перспективах Украины стать членом Альянаса.

Накануне приезда Столтенберга, 29 октября, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО – Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

В Одессу генсек НАТО прилетел самолетом. Видео из иллюминатора самолета выложила в своем твиттере постоянный представитель Дании в НАТО Лизелотта Плеснер. "Североатлантический совет НАТО приземлился в Одессе. Спасибо Украине и Одессе за оказанный нам прием. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - написала она

#NATO North Atlantic Counsel has landed in #Odessa. Thank you #Ukraine & Odessa for welcoming us. You can count on our support! pic.twitter.com/uL5trEsFBA