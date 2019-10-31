Главный скандал вчерашнего дня - это интимные переписки депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко. Во время сессий Рады он переписывался с проститутками и сидел на сайтах знакомств.

Нардеп этот имеет высокий статус - он глава комитета по внешней политике. Кроме того, Яременко женат и воспитывает двоих детей.

После публикации скандальных фото и видео депутат попытался превратить все в шутку, заявив, что это его личная провокация. Но когда никто не поверил, он признал ошибку и принес извинения.

Правда, насколько искренними они были - вопрос. Ведь извинился Яременко после общения с пранкером, который выдал себя за генпрокурора Рябошапку.

Да и партия власти показала себя не с лучшей стороны. Сдать мандат у депутата никто не требовал, а вместо этого во фракции начали грозить журналистам-папарацци. Проигнорировал тему и президент, который завел любвеобильного избранника в Раду.

"Страна" разбиралась, чем закончился скандал с Богданом Яременко.

Раскаяние после пранка. Что произошло

О том, как народный депутат переписывался с девушками в сессионном зале - "Страна" уже рассказывала. Мы публиковали полный сборник интимных чатов Богдана Яременко.

В первом из них депутат обсуждал плату за секс на одной из платформ для онлайн-знакомств. Выходило 100 долларов в час, однако с "табу на анал".

Второй раз нардеп оказался на видео, где он сидит в "Тиндере" - соцсети для свиданий. Он листает анкеты и ставит "лайки" понравившимся.

Третья переписка касалась попытки Яременко завести уже настоящий роман на стороне и взять себе кого-то на содержание: он интересовался у 20-летней киевлянки, сколько денег ей нужно в месяц.

Весь этот компромат был опубликован в один и тот же день.

"Страна" рассказывала, чем вообще известен ставший скандальным депутат. Как оказалось, Яременко - сын известного профессора-антисемита. Из-за его статьи о том, что евреи атаковали Украину в рядах армии Гитлера, в 2004 году закрыли газету "Сельские вести".

Сам народный депутат комментировал скандал сначала как провокацию, которую он сам же и устроил. Сначала он заявил об этом в Facebook, а затем повторил в комментарии "Стране". Мол, он специально сфабриковал эти переписки, чтобы папарации увидели. И некоторые коллеги по фракции были в курсе.

Нужно это было якобы для того, чтобы показать, до чего докатилась в Украине журналистика, которая смакует "жареные факты", а не обсуждает важные государственные проблемы.

Правда, через несколько часов депутат свои показания резко поменял. Пост с рассказом о "провокации" он удалил и написал новый, в котором попросил прощения у всех.

Это казалось тяжелым, но на сей раз действительно искренним комментарием.

Впрочем, как выяснила "Страна", Яременко решил извиниться не по воле сердца - а пообщавшись с пранкером, который выдал себя за генпрокурора.

Третью скандальную переписку нардепа за этот день опубликовала "Страна".

В ней Яременко общается с пранкером "Джокером", который от имени генпрокурора увещевает извиниться, потому что Владимир Зеленский, мол, негодует.

Вот полный диалог депутата и "прокурора":

Пранкер: Привет друже. Во ты делов наделал сегодня. У меня уже активисты требуют дело открывать.

Яременко:Немного есть.

Пранкер: В отказ иду. Якобы незаконная деятельность.

Яременко: Спасибо.

Пранкер: 1 (Зеленский - Ред.) очень злой.

Яременко: Тоже сказали уже.

Пранкер: Удали лучше в фб пост свой. Еще хуже сделал.

Яременко: Ну, если из всех голов нужна именно моя. А как это можно было еще пояснить?

Пранкер: Тебе Давид сказал, что идут разговоры, чтобы исключить?

Яременко: Да я догадываюсь.

Пранкер: Друже даже не думай. Насчет этого все ок. Не переживай.

Яременко: В смысле?

Пранкер: Никто тебя не исключит.

Яременко: Хотел бы я в это верить.

Пранкер: Я тебя не понимаю, ты же знаешь, все фотографируют в Раде.

Яременко: Мы были убеждены, что наш угол защищен.

Пранкер: Напиши фб пост, с извинениями перед фракцией и президентом сейчас, что подвел и больше такого не будет. Коротко только.

Яременко: одним словом, мудак. Признаю.

Пранкер: 1 кричал хоть бы извинился.

Яременко: Кто кричал?

Пранкер: 1. Фракция ноет на тебя ходит, что ты подставил всех.

Яременко: Уже удалил и написал. Да подставил. Что тут скажешь. Не помог, это точно.

О чем говорит история с Яременко

Оставим за скобками разговор о моральных качествах депутата. Вряд ли они сильно ниже, чем в целом по Верховной Раде.

Вопрос в реакции "Слуги народа" на скандал. Точнее - в ее фактическом отсутствии.

Поведение однопартийца не комментировали ни глава фракции, ни спикер парламента, под крышей которого депута заказывал проститутку. Ни президент, который вел "слуг народа" в Раду под лозунгами очищения власти.

Только на следующий день после скандала замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что исключать из фракции Яременко никто не будет.

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Корниенко. Более того, он пригрозил уголовной ответственностью журналистам, которые сняли переписку.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Слова Корниенко, если вдуматься, скандальны ничуть не меньше, чем буквы Яременко. Ведь речь идет о том, что народный депутат, находясь в сессионом зале, договаривался о платном сексе. А ведь проституция в Украине запрещена.

То есть в "Слуге народа" не видят проблем, что законодатель фактически договаривается о покупке услуг, за оказание которых в Украине положена административная ответственность.

Отдельно стоит упомянуть о "вмешательстве в личную жизнь". Яременко, повторимся, находился на работе, которую ему оплачивает народ Украины. Ведь журналист не в уборной его подстерег, а в сессионном зале парламента.

В западной практике не принято игнорировать такие случаи даже в силу их обычной аморальности. Да и в украинской, кстати, тоже: характерен пример экс-нардепа от "Самопомощи" Андрея Мирошника, который после подобного случая сдал мандат.

Хорошим ходом власти могла стать просьба к Яременко тоже сложить мандат и не позорить партию. Это сразу бы обнулило претензии к "Слуге народа" и президенту. Однако вместо этого - стыдливое молчание и попытки угроз в адрес журналистов, которые делают свою работу.

И подобная реакция на беспредел в стенах Рады стала уже визитной карточкой "слуг народа". Ближайшая история - угрозы нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федыны в адрес Зеленского, которая пока остается безнаказанной.

И еще сильнее либеральничают "слуги народа" в отношении своих же однопартийцев. Судя по тому, что Богдан Яременко уже сегодня пишет посты о том, вступать Украине в НАТО или нет - он продолжает ощущать себя полноправным членом властной команды и не собирается даже уходить с поста главы комитета по международным делам.

Если же углубиться в недавнюю историю - то почти ничем отделались депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Они в качестве самовзыскания, передали на благотворительность свою месячную зарплату. Хотя раньше кнопкодавов обещали исключать из фракции.

"А все потому, что зарплату в конверте дали". Реакция соцсетей

Журналист Екатерина Рошук пишет о том, что президент должен был извиниться за депутата из своей партии, и приводит примерный текст речи, которую он должен бы был сказать.

"Уважаемые украинцы, позвольте мне пожалуйста перед вами извиниться за Богдана Яременко. Не буду давать оценку его личным качествам. Я извиняюсь перед вами за то, что человек, которому моя политическая сила предоставила мандат доверия, в оплаченное вами - налогоплательщиками - рабочее время договаривается о встрече с проституткой.

Простите меня пожалуйста. Это моя ответственность. К сожалению люди не совершенны.

Теперь я обращаюсь к вам, господин Богдан Яременко: составьте мандат народного депутата. Вы не оправдали доверие народа и мое.

Видео приблизительно такого содержания должно было быть опубликовано президентом Зеленским еще часа 4 назад. Простое видео без спецэффектов и монтажа, снятое на фронтальную камеру смартфона. В стиле видео из Инстаграма Зеленского перед первым туром. Это было бы правильно и + рейтингу".

Политтехнолог Дмитрий Раимов: "Теперь у моей страны глава комитета по делам сношений с иностранными государствами. Иначе международный комитет не назвать. Руководит человек, который публично себе проституток заказывал. В зале высшего законодательного органа. И теперь он формирует в парламенте нашу международную стратегию?

Будет на саммитах, приемах, переговорах. И как только будет брать телефон в руки, наши международные партнеры будут считать, что женщин вызывает. На рабочем месте. В стране, в которой идёт и война и экономический кризис. Где думать нужно. Мы то думали, у нас п*з*а в экономике. А оказывается джентельмен ее еще в телефоне заказывал.

Вот хорошо, что мы не США. Там бы карьера на этом закончилась. Если не спасти вовремя. А у нас ещё потерпеть придётся. Важный итог – придётся терпеть".

Политтехнолог Михаил Подоляк назвал "казус Яременко" началом развала президентской фракции.

"Стодолларовый курс полит/самоубийства... Блестящий мастер-класс. Как за пару часов вчистую убить собственную репутацию? Как стать посмешищем до конца жизни? Как ускорить падение тех, кто дал тебе - случайному человеку - большой жизненный шанс?

Все просто. Проводите конкурс на потенциально наиболее потешных идиотов и берете их в команду. И даете ему безусловные права публично разговаривать и понтиться. Сейчас таковых - полезных и бесполезных - валом. Каждый день ребята устраивают свои инфантильные представления, соревнуюсь в способах само/опускания и само/дискредитации. ...

Яременко - глава парламентского "международного комитета" - изящно обнулил собственную репутацию всего одной смс-кой. Человек, который должен жёстко отстаивать наш интересен на тяжелейших внешних рынках (где на нас и так смотрят с огромным скепсисом, считая папуасами-коррупцинерами) и сбивать словом оппонентов, здесь теперь стоит ровным счётом ноль. Безрепутационный субъект. Опущенец. Любое его появление на публике отныне будет вызывать гомерический хохот. Влияние реально отсутствует. И? Зачем его нужно держать? И не только Яременко. Потому что наличие подобных самоопущенцев, дальнейшая персональная десакрализация гос/институтов - это и есть окончательное разрушение государства.

Что в этой истории потрясает больше всего? Простая человеческая неадекватность. С одной стороны ты ведёшь себя агрессивно (сейчас так себя ведут почти все новые и малохольные), всезнайски, иронично. Типа - мы другие, умные, современные, технологические. Но при этом допускаем удивительные детские ошибки и ничего серьёзного не генерим. С другой стороны, ты знаешь как твою команду ненавидят, как ищут любой способ дискредитировать, как смотрят во все глаза за каждым шагом. И что ты делаешь? Правильно. Прямо на рабочем месте, демонстративно и глупо ищешь себе "платный дешевый удовлетворитель".

Ключевое - на рабочем месте, под присмотром десятков объективов. Вопрос только в одном: почему нужно быть идиотом таким? Почему нужно самому себя так постыдно высекать проституткой? И зачем отныне Яременко вообще нужен кому бы то ни было? Потому что - возвращаясь к изначальному - отныне любое публичное слово этого полит/субъекта, любое его публичное появление всегда будет строго во вред его же команде. Минусы от его существования в политике намного превышают профиты. Впрочем, судя по всему, это только начало грандиозного и громкого падения случайной команды".

Юрист Елена Лукаш также говорит о том, что поступок Яременко характеризует и всю фракцию: "Было бы и честно и патриотично, если б Яременко начинал свои переписки с проститутками с вежливого: "Дорога колего...".

Гербарий уродов, а не фракция. Исключения только подчеркивают этот печальный факт".

В большинстве своем пользователи просто иронизировали над ситуацией.

Журналист Алексей Романов: "А все потому, что зарплату в конверте дали. Десятку или пятнашку. Бабки ляжку жгут. Вот и пошел вразнос мужчина. Если бы по-культурному- безналом да на офшор, то и не было бы соблазна потратить на девушек с низкой социальной ответственностью.

А ведь еще мог, как все нормальные депутаты, оформить помощницей. Получала бы зарплату из бюджета, и прямо бы в кабинете вступали бы себе в международные отношения, когда приспичит, и без табу. Понабирали по объявлениям, еще учить и учить.

На фото: единственная согласившаяся бесплатно".

Журналист Надежда Сасс прокомментировала скриншот поста Яременко, который тот позже удалил: "В последнее время участились случаи ложных вызовов проституток. Вынужденные реагировать на ложные вызовы проститутки не успевают прийти на помощь тем, кто действительно в них нуждается".

Телеведущий Василий Апасов шутит: "Возможно Яременко покупал проституток и отпускал их на волю!!!"

Журналист Юрий Ткачев: "Не понимаю, чего все так возмущаются с нардепа от "Слуги народа", заказывавшего проститутку со смартфона прямо в зале Рады. Вам же обещали дигитализацию и это вот всё? Ну вот, обещали - выполняют, следуют, так сказать, общей линии партии".

Также в сети появились фотожабы на нардепа Яременко.