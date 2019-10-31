В ходе встречи в Киеве утром 31 октября президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу в Киеве. Перед встречей был сделан ряд протокольных фото, которые опубликованы на сайте главы государства.

На одном из снимков генсек НАТО Йенс Столтенберг сидит за столом в Мариинском дворце. Судя по всему, он ставит подпись в книге Почетных гостей, которая лежит перед ним. В руках Столтенберг держит ручку. Рядом со столом стоит Владимир Зеленский. Генсек НАТО смотрит на него и что-то говорит. Зеленский смотрит на собеседника и улыбается.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 30 октября начался визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который рассчитан на два дня.

Также мы писали, что Кулеба на встрече со Столтенбергом заявил, что Украина не будет подавать заявку на План действий по членству в НАТО.