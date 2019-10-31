В Украине сократят штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций. Об этом сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Как сообщил Дубилет, такие кадровые решения помогут повысить эффективность работы государственных органов. "Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы существенно повысим эффективность работы государственных органов", - написал Дубилет.

Дубилет перечислил несколько принципов сокращения:

часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТГ);

часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными;

еще часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев);

также некоторые функции объединят.

Министр добавил, что сотрудников, которые попадут под сокращение, предупредят за 2 месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Каждому госслужащему обещают найти новую работу. К этому процессу привлекли профсоюзы, они будут работать с каждым госслужащим индивидуально. "Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лиц к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное", - написал министр.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Кабмине задумались о ликвидации традиционной пресс-службы для госорганов.

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