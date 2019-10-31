Жители Кировоградской области готовы перекрывать государственную трассу из-за закрытия в регионе почтовых отделений. Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, за последние полгода в Бобринецком районе Кировоградской области существенно сократилась сеть почтовых отделений, а в самом райцентре Бобринце почта работает всего несколько дней в неделю. Кроме того, в районе, где из промышленных предприятий действует только типография, было сокращено 27 работников почтовой связи. Газеты доставляются в основном один раз в две недели. Из-за неудовлетворительной доставки подписка-2020 на газеты оказалась на грани срыва. Местные жители жалуются на угрожающую ситуацию с обеспечением почтовой связью и при необходимости готовы даже перекрывать государственную трассу Кропивницкий - Николаев.

Томиленко отметил, что об этом заместитель председателя Кировоградской областной организации Национального союза журналистов Украины, главный редактор местной газеты "Честь земледельца" Игорь Леус сообщил в письме министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию.

В Национальном союзе журналистов полагают, что ситуация с резким сокращением подписных тиражей газет является критической, и обусловлена ​​во многом сокращением почтовых отделений, а не развитием новых медиа и развитием мобильного интернета.

"За разговорами о почтовой реформе и развитии интернета многих украинцев в селах за последние годы лишили доступа к почтовым услугам, а читателей - к газетам. От нового министра инфраструктуры и правительства и издатели, и граждане заждались рассмотрения разрушительных решений предыдущей власти по коммерциализации "Укрпочты". И чиновникам следует не отвергать эти жалобы, поступающие не только из Кировоградской области, и не доводить людей до перекрытия трасс", - считает Сергей Томиленко.

Также в НСЖУ отмечают, что 21 ноября в Киеве созывается Всеукраинское совещание редакторов газет для рассмотрения критической ситуации с доступом украинцев к печатным СМИ. На мероприятие приглашены чиновники, руководство "Укрпочты" и народные депутаты.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, в НСЖУ выступили против повышения почтовых тарифов на доставку прессы.

Также мы писали, что в НСЖУ констатируют, что Укрпочта тормозит старт подписной кампании на газеты и журналы, чтобы добиться повышения тарифов.