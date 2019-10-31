Офис президента пользуется услугами бывшего главы Службы безопасности и экс-вице-премьера Валерия Хорошковского для консультаций по таможне. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан Украинской правде.

"Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается", - рассказал Богдан.

Глава ОП отрицает, что Хорошковский является "теневым руководителем" таможни. По словам руководителя ОПУ, команда Зеленского выбрала консультантом Хорошковского, потому что его рекомендовали "и друзья и недруги". Мол, за 2 года пока Хорошковский возглавлял таможню, доходы выросли в 4 раза.

Руководитель ОПГ называет действующего руководителя таможни Максима Нефедова "профессиональным человеком с чистыми помыслами", однако указывает, что старая система таможни, еще на сегодняшний день руководит, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны, поскольку доходы от таможни упали очень существенно.

Богдан отметил, что не знает, прислушивается ли Нефедов к Хорошковскому, но надеется, что сотрудничество приведет к положительным результатам. На вопрос, возможно ли назначение на должность Хорошковского Богдан отметил, что этому мешает "бэкграунд" политика.

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно (назначение - Ред.). С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", - сказал он.

Богдан утверждает, что Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе, ведь у Офиса президента на это "нет денег". Он разрабатывает консультации, стратегии, а будут ли они внедряться - решать Нефедову.

Напомним, что Владимир Зеленский подтвердил тайную встречу по тайному вопросу с Валерием Хорошковским.

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