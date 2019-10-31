Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нинель подала иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова, который взял в долг у ее мужа $25 млн и проиграл их в карты. Об этом сообщает РБК.

Заявление вдовы артиста поступило в суд 30 октября. К производству иск пока не приняли.

Известно, что в 2014 году Кобзон заключил с Пейсаховым два договора займа на общую сумму задолженности в $25 млн. В дальнейшем бизнесмен заявил, что не может вернуть деньги, так как проиграл их в покер.

Иосиф Кобзон обратился в полицию, после этого было заведено дело о мошенничестве. По данным следствия, Пейсахов многократно занимал у артиста деньги и не возвращал их. В 2016 году суд приговорил предпринимателя к шести годам тюрьмы, а также удовлетворил иск на сумму долга.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет ЕС исключил умершего Кобзона из санкционного списка.