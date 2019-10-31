Правоохранители задержали директора государственного предприятия в Харьковской области по подозрению в даче взятки в размере 100 тыс. долларов детективу НАБУ за закрытие уголовного производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"30 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали "на горячем" директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. долларов США", - сказано в нем.

Фото: nabu.gov.ua

Отмечается, что взятка предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

Фото: nabu.gov.ua

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении.

Фото: nabu.gov.ua

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харькове суд дал сбежать обвиняемому в покушении на убийство полицейского.

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