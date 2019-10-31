Утром в четверг, 31 октября, в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие проходят в Мариинском дворце в Киеве. Уточняется, что переговоры проходят в узком кругу.

А после окончания встречи президент Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг примут участие в заседании Комиссии Украина - НАТО. Заседание состоится в рамках визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который начался 30 октября.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в Одессе Столтенберг пообещал, что Украина будет в НАТО, а мнение России - не важно.

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